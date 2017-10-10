محمد صلاح يزف بشرى لمنتخب سوريا ويعترف بقسوة الكرة

أشاد محمد صلاح نجم منتخب مصر بأداء لاعبي منتخب سوريا في مباراة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز استراليا 2-1 بملعبها.

وأكد محمد صلاح أن كرة القدم تقسو على البعض أحيانًا لكنها قد تعطي رجال سوريا فرصة التأهل لمونديال 2022.

صلاح: كرة القدم تكون قاسية أحيانا

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على تويتر: “أحيانًا كرة القدم تكون قاسية لكنها تعطيك الفرصة للعودة من جديد لذلك أثق في قدرة رجال سوريا على التواجد في مونديال 2022 إن شاء الله”.

وكان منتخب سوريا قد ودع تصفيات المونديال من الملحق الآسيوي بالتعادل في مباراة الذهاب 1-1 والخسارة في مباراة اليوم بالإياب 2-1 رغم الأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون في سيدني واستحقوا عليه إشادة العالم كله.

أما محمد صلاح فنجح في الصعود بمنتخب مصر لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل محمد صلاح هدفي مصر في الدقيقتين 63 و93 من عمر المباراة وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.