إصابة حازم إمام تهدي الزمالك مفاجأة “سورية”

يدرس المونتينجيري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك الدفع بالسوري علاء الشبلي بالجبهة اليمنى في مباراة الفريق أمام طنطا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الزمالك يدرس اللعب بعلاء الشبلي

ويغيب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عن مباراة الفريق أمام طنطا للإصابة بينما يعود الشبلي من المشاركة مع منتخب بلاده أمام استراليا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك أن الأشعة التي خضع لها حازم إمام أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة وسيعود للتدريبات عقب مباراة طنطا.

بينما عاد الغاني أتشيمبونج ومحمد إبراهيم لتدريب الزمالك اليوم بعد تعافيهما من إصابتيهما في الوقت الذي خضع فيه الحراس أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف لتدريبات شاقة على هامش التدريب الجماعي اليوم.

وحرص نيبوشا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي اللعب بها في مباريات الدوري المقبلة بداية من لقاء طنطا يوم الجمعة المقبل والذي يتطلع للفوز به.