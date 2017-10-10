ظهير الأهلي يثير الذعر في التدريب

أثار صبري رحيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذعر بتدريب الفريق الجماعي والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

سقوط صبري رحيل في تدريب الأهلي

وسقط ظهير أيسر الأهلي في التقسيمة بعد تدخل بالكوع في وجهه من زميله سعد سمير، بعد تدخل قوي في كرة مشتركة مع سعد الدين سمير.

وهرول خالد محمود طبيب الفريق، بعد مطالبة اللاعبين بسرعة حضوره لعلاجه والذي تألم بشكل ملفت للجميع.

واطمأن طبيب الأهلي على “رحيل” وخضع للإسعافات الأولية وأكد على إمكانية استكمال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم علي معلول وباكاماني مالامبي وأحمد الشيخ ثلاثي نادي الأهلي في تدريب اليوم.

وعاد علي معلول من المشاركة مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، بينما باكاماني عاد من المشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا بالتصفيات ذاتها.

وظهر أحمد الشيخ في تدريب الفريق لأول مرة منذ إصابته قبل مواجهة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بآلام في الظهر.