تدريب الأهلي.. عودة الشيخ ومعلول وباكا واحتفال على طريقة “رونالدو”

عاد علي معلول وباكاماني مالامبي ثنائي نادي الأهلي للانتظام في تدريب الفريق اليوم بعد عودتيهما من الانضمام لمنتخبي تونس وجنوب إفريقيا.

وانتظم علي معلول في التدريب بعد عودته من المشاركة مع منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، بينما باكاماني عاد من معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

وظهر أحمد الشيخ جناح الأهلي في تدريب الفريق لأول مرة منذ إصابته قبل مواجهة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بآلام في الظهر.

أما عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي فخضع للتأهيل في الجيم لمعاناته من شد في العضلة الخلفية.

مؤمن زكريا يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو

بينما احتفل مؤمن زكريا جناح أيسر الأهلي بهدفه في التدريب على طريقة كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني بعدما نال الهدف إعجاب الجهاز الفني للقلعة الحمراء ليجري مؤمن حول الملعب ويقفز في الهواء ويلف مثل رونالدو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.