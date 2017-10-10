مورينيو يتغزل في محمد صلاح ويكشف عن سبب غريب لرحيله من تشيلسي

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لم يصب بالدهشة من مستوى محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

مورينيو: محمد صلاح رحل قبل فترة التأقلم في تشيلسي

وكان محمد صلاح قد رحل عن تشيلسي الإنجليزي عندما كان جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للبلوز لعدم المشاركة بشكل أساسي في المباريات، ثم لعب لفيورنتينا وروما في إيطاليا قبل أن يتوقف قطاره في محطة ليفربول.

وأكد جوزيه مورينيو أنه كان على دراية تامة بمستوى وإمكانيات وقدرات محمد صلاح عندما تعاقد معه من بازل السويسري في 2014 بصفقة قدرت بـ16 مليون يورو.

وأوضح مورينيو عبر قناة بي إن سبورتس أن محمد صلاح تطور بشكل مذهل في إيطاليا وأصبح أكثر نضجًا فنيًا وبدنيًا وثقة في نفسه.

وأشار مورينيو إلى أن كل اللاعبين يحتاجون لفترة تأقلم مع الظروف الجديدة لكن محمد صلاح رحل عن تشيلسي قبل إتمام هذه الفترة وفضل الانتقال لناد آخر على سبيل الإعارة.

ويصطدم محمد صلاح بجوزيه مورينيو مجددًا عندما يلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر إلى التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد تسجيل هدفين في مرمى الكونغو خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا.