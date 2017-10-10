أحمد فتحى داعماً “سوريا”: سنلعب بأسمنا واسم كل الشعوب العربية

حرص أحمد فتحى، لاعب المنتخب الوطني و الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم الدعم للمنتخب السوري، بعد هزيمته اليوم أمام المنتخب الأسترالي.

وخسر المنتخب السوري من نظيره الأسترالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب الملحق الآسيوي المؤهل للعالمي والذي يؤهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

فتحي يشيد بأداء المنتخب السوري أمام أستراليا

وكتب فتحى عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر ، ” هاردلك للمنتخب السورى الشقيق ، قاتلتوا بشرف وإن شاء الله مصر هتلعب بأسمها واسم كل الشعوب العربية التي لم يحالفها الحظ”.

كان المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق فوزاً مصيراً على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى مونديال روسيا بعد غياب دام 28 عاماً عن العرس العالمي.

وينضم أحمد فتحي للأهلي غداً الأربعاء، للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.