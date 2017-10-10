كاف يعلن موعد مباراة الأهلي والنجم النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، المقرر لها في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كاف يحدد موعد مباراة الأهلي والنجم

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي ، ” إن مواجهة الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي، ستقام يوم الثاني والعشرون من أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، وسيديرها تحكيمياً الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز”.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على الملعب الأوليمبي في سوسة، قد انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ليطالب الأهلي بتسجيل هدف أو هدفين من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم بملاقاة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وافقت الجهات الأمنية، على حضور 40 ألف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، بينما طالب مسؤولو القلعة الحمراء بزيادة أعداد الجماهير في هذه المواجهة، إلى 60 ألف كما طلب من قبل نظراً لأهميتها في مشوار المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية.