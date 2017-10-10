هل يعود أبو تريكة إلى المنتخب؟.. كوبر يجيب

أكد الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن عودة محمد أبو تريكة ، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، إلى صفوف الفغريق مرة أخرى مستحيلة.

وأضاف كوبر خلال جلسته مع المهندس هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن محمد أبو تريكة قيمة كبيرة ولاعب إضافة لإي فريق،ولكنه اعتزل كرة الثدم منذ مايقرب من عامين ، مستوى البدني والفني بالتأكيد انخفض كثيراً لذلك عودته للمنتخب خلال هذه الفترة مستحيلة”.

الجماهير طالبت كوبر بعودة أبو تريكة إلى المنتخب

كانت الجماهير المصرية قد طالبت الجهاز الفني للمنتخب بعودة محمد أبو تريكة إلى صفوف المنتخب من أجل المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا، بعد تحقيق الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.