الأمن يوافق على دخول 40 ألف مشجع لمباراة الأهلي والنجم

وافقت الجهات الأمنية، على دخول 40 ألف مشجع في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيستضيف النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال الإفريقي.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد طالبت الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير في هذه المباراة ، نظراً لأنها مباراة فاصلة وهامة في مشوار المارد الأحمر.

الأهلي يطالب الأمن بدخول عدد أكبر

وطلب الأهلي من الأمن دخول 60 ألف مشجع، قبل أن يعلن اليوم أنه تم الموافقة على دخول 40 ألف فقط، الأمر الذي استاء منه مسؤولو القلعة الحمراء وطالبوا بدخول المزيد، لاسيما بعد المشهد الحضاري الذي ظهر عليه الجمهور المصري في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي ، والتى انتهت بفوز الفراعنة والتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاماً.