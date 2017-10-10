باسم مرسي يسابق الزمن من أجل الانضمام إلى المنتخب

طالب باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المونتنيرجي، نيبوشا، المدير الفني بتخصيص برنامج تدريبي إضافي خلال الفترة المقبلة.

وجاء طلب اللاعب، من أجل أن يعود إلى مستواه الطبيعي في أسرع وقت ممكن ، تمهيداً لعودته إلى المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب الوطني قد نجح في الفوز على نظيره الكونغولي ، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً عن العرس العالمي.

باسم مرسي يعتذر للجهاز الفني للمنتخب

وحرص باسم مرسي، على تقديم الاعتذار للجهاز الفني للمنتخب أمس الأثنين، وقرر ان يفتح صفحة جديدة مع الجهاز والمنتخب، الأمر الذي أسعد الأرجنتيني هيكتور كوبر،المدير الفني للفراعنة وأسامه نبيه ، المدرب العام للمنتخب الوطني.

يذكر أن باسم قد غاب عن المنتخب الوطني، منذ شهر نوفمبر الماضي، بسبب حدوث أزمة بينه وبين الجهاز الفني عقب مباراة غانا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.