صافرة جوميز تدير لقاء الاهلي والنجم بدلًا من بينيت

أعلن الاتحاد الإفريقيى لكرة القدم “كاف”، عن تغير حكم لثاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستقبل النجم الساحلي ،يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وقرر مسؤولو الاتحاد الإفريقيى، إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، بدلًا من دانيل بينيت.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “سوسة” في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

فرص الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم بهدف دون رد أو بأكثر من هدفين من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.