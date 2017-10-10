طاهر يستقر على قائمته الانتخابية.. أبو زيد نائب للرئيس

أعلن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، عن القائمة التى سيخوض بها المعركة الانتخابية أمام محمود الخطيب، نجم الأهلي السابق.

النادي الأهلى سيقيم انتخاباته المقبلة 30 فبراير المقبل ، باللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأوليمبية المصرية ، بعد بطلان الجمعية العمومية للأهلي.

وجاءت كالتالي:

طاهر أبوزيد المرشح على منصب نائب الرئيس.

كامل زاهر، المرشح لمنصب أمين الصندوق.

حمدى الكنيسى منى الحسينى محمد عبد الوهاب عماد وحيد محمد هليل ايهاب ماضى، المرشحين على مقعد الأعضاء.

المرشحون تحت السن هم : مروان هشام و شيرين منصور ويفاضل بين عمر ربيع ياسين وأحمد مصطفى .

يذكر أن مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، قد انضم إلى قائمة محمود الخطيب، المرشح لانتخابات الأهلي المقبلة.