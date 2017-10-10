التعادل 1-1 ينهي الشوط الأول بين سوريا و أستراليا

انتهى الشوط الأول من مباراة أستراليا وسوريا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التى تجمع بينهما الآن ضمن إياب الملحق الآسوي المؤهل للمحلق العالمي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

تقدم عمرو السومة للمنتخب السوري في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ليضع سوريا في المقدمة بوقت مبكر للغاية من المباراة، ولكن لم يستمر الوضع كما هو عليه حتى نجح اللاعب تيم كاهيل في تسجيل هدف التعادل لمنتخب أستراليا بالدقيقة 13 من عمر اللقاء، ونجح المنتحب الأسترالي في السيطرة على الملعب وكادو أن يضيفوا الهدف الثاني ولكن سوء الحظ وقف لهم، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فرص المنتخب السوري للتأهل إلى الملحق العالمي

ويحتاج المنتخب السوري للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، من أجل التأهل إلى الملحق العالمي والذي يؤهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.