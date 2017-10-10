ثنائي مصري في تشكيل الجولة الخامسة من تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ، عن التشكيل الأمثل للجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً عن العرس العالمي.

حجازي ومحمد صلاح يزينان تشكيل الجولة الخامسة من التصفيات المونديالية

واختار الاتحاد الإفريقية محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مع خالد بوطيب لاعب المنتخب المغربي في خط الهجوم ، والذي سجل هدفين وقاد الفراعنة للفوز والتأهل إلى مونديال روسيا، بينما سجل بوطيب هاتريك في شباك الجابون.

وجاء أيضا اختيار أحمد حجازي، مدافع نادي وست بروميتش ألبون الإنجليزي، في خط الدفاع بجوار كلًا من أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي و عبد الله شيهو لاعب نيجيريا و كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال.