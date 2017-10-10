بالفيديو.. كوبر يطعن صالح جمعة على الهواء

اعترف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن صالح جمعة لاعب الفراعنة لا يمكن أن يعوض عبد الله السعيد.

كوبر: السعيد أفضل من صالح جمعة

وأوضح كوبر أن صالح جمعة يؤدي هجوميًا بشكل جيد لكنه لا يدافع بالأسلوب ذاته بخلاف عبد الله السعيد المتميز دفاعًا وهجومًا.

وقال كوبر: “لا يمكنني منح التعليمات التي أعطيها للسعيد لصالح جمعة لأن الأخير يحب الانطلاق الهجومي بينم السعيد ينفذ المطلوب منه على أكمل وجه”.

وأشار كوبر إلى أن صالح جمعة لا يمكنه تعويض غياب عبد الله السعيد بأي حال من الأحوال سواء مع الأهلي أو منتخب جمهورية مصر لاختلاف الأدوار لكن مع ذلك يمكنه أن يكون بديلًا جيدًا للسعيد.

ولعب صالح جمعة في مباراة الكونغو بتصفيات المونديال من البداية لإصابة السعيد لكنه خرج بين الشوطين لاختفائه بشكل تام وهو ما أثبت أنه ينقصه الوقت والخبرة لتعويض غياب السعيد تحت أي ظرف”.

وتأهل منتخب مصر لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية.