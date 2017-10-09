بالصور.. أكلة فتة جديدة لـ”كوبر” احتفالا بالتأهل للمونديال

أكل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مع طاقم الجهاز الفني طاجن “فتة” احتفالًا بالتأهل لكأس العالم 2018.

كوبر يحتفل بالتأهل للمونديال بـ”طبق فتة”

وحرص الحساب الرسمي لفضائية “أون سبورت” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على نشر صور للجهاز الفني للمنتخب وهم يأكلون الفتة مثلما ظهر في أحد إعلانات رمضان 2018.

وأكد كوبر في تصريحات تليفزيونية أنه لا يتضايق من النقد لأنه مسئوليته كمدرب تحتم عليه تقبل كل الآراء.

وأوضح كوبر الفراعنة نجحوا في التأهل إلى كأس العالم بفضل الحب بين كل أفراد المنظمة قائلًا: “بدون الحب لن ننجح.. نمتلك لاعبين يقدرون ويجتهدون ويقدمون كل شيء من أجل منتخبهم وبلدهم”.

وتأهل منتخب مصر لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة وضمن تأهله رسميًا قبل الجولة الأخيرة أمام غانا بكوماسي في نوفمبر المقبل والتي أصبحت مجرد تحصيل حاصل للعب فقط.