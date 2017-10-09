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باسم مرسي يعتذر لهيكتور كوبر.. والخواجة يرد

كتب khamis
- أكتوبر 9, 2017 11:28 م
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باسم مرسيباسم مرسي

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اعتذر باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على الهواء عما بدر منه من أخطاء في الفترة الماضية ساهمت في استبعاده من الفراعنة.

باسم مرسي: وقعت في أخطاء كثيرة

وأكد باسم مرسي في مداخلة هاتفية لقناة أون سبورت في حضور كوبر أنه أخطأ في حق نفسه والجهاز الفني لمنتخب مصر.

كوبر
كوبر

وقال باسم مرسي: “كان عندي 23 سنة من سنتين ووقعت في أخطاء كثيرة وحان الوقت لتفادي كل ذلك والعودة للمنتخب بمجهودي فقط”.

وأضاف باسم مرسي: “أشكر كوبر على ما قدمه من فرحة للشعب المصري ولا يمكنني أن أنكر دورهم الكبير وتعبهم من أجل التأهل للمونديال”.

وتابع باسم: “لا أريد الحديث كثيرًا عما حدث في الماضي فقط وقعت في أخطاء سابقة وحاليًا أهتم بالكرة فقط”.

ورد كوبر: “سعيد بكلام باسم مرسي والاعتراف بالخطأ هو بداية العودة للطريق الصحيح ولا يمكن أن أنكر أنه جزء من إنجاز المونديال فلقد شارك في أول مباراتين بالتصفيات معنا”.

وشدد كوبر على أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين إذا تألقوا مع أنديتهم.

 

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