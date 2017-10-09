صربيا وأيسلندا ينتزعان التأهل للمونديال.. كرواتيا وأيرلندا إلى الملحق الأوروبي

نجح منتخبا أيسلندا وصربيا في حجز تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا ليلحقا بركب المتأهلين إلى المونديال.

وخطف منتخب صربيا فوزًا ثمينًا على ضيفه جورجيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا.

ويلز خارج المونديال

وطار منتخب أيرلندا إلى الملحق الأوروبي بعد الفوز بهدف نظيف على ويلز ضمن المجموعة ذاتها والتي فشلت في التأهل للمونديال رغم امتلاكها جاريث بيل.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

صربيا 21 نقطة في المركز الأول

أيرلندا 19 نقطة في المركز الثاني

ويلز في المركز الثالث بـ17 نقطة

النمسا 15 نقطة في المركز الرابع

جورجيا 5 نقاط في المركز الخامس

مولدوفا نقطتان في المركز السادس

أيسلندا في المونديال لأول مرة في تاريخها

أما أيسلندا ففازت على كوسوفو بهدفين ضمن منافسات المجموعة التاسعة لتضمن التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخها فيما لجأت كرواتيا إلى الملحق الأوروبي رغم فوزها على أوكرانيا بهدفين نظيفين سجلهما كراماريتش في الدقيقتين 62 و77.

وجاء ترتيب المجموعة التاسعة كالتالي:

أيسلندا 22 نقطة في المركز الأول

كرواتيا 20 نقطة في المركز الثاني

أوكرانيا 17 نقطة في المركز الثالث

تركيا 15 نقطة في المركز الرابع

فنلندا 9 نقاط في المركز الخامس

كوسوفو نقطة وحيدة في المركز السادس