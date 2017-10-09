كوبر: لا ألعب بطريقة دفاعية.. لست ديكتاتورا وطموحاتنا في المونديال بلا حدود

اعترف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن كرة القدم عودته على تقبل النقد دائمًا وتحمل الضغوط مهما كان حجمها.

كوبر: لست مغرورا

وأشار كوبر إلى الفراعنة نجحوا في التأهل إلى كأس العالم بفضل الحب والود بين اللاعبين والجهاز الفني وكل أفراد المنظومة.

وأضاف كوبر: “طموحاتنا ليس لها حدود وسعيد بإدخال الفرحة إلى قلوب المصريين.. الناس في الشارع كانت سعيدة جدًا حتى بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا”.

وشدد كوبر على أنه ليس ديكتاتورًا ولا مغرورًا وإنما يحرص على استشارة جهازه المعاون باستمرار لكن الكلمة الأخيرة في النهاية له.

وقال كوبر على فضائية أون سبورت: “قد لا يعجبكم طريقة الأداء لكن بلغة الأرقام نحن حققنا 75% فوز من المباريات التي خضناها وهي نسبة كبيرة جدًا في كرة القدم.. لا ألعب بطريقة دفاعية إنما بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم”.

وتأهل منتخب مصر لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 63 من صناعة محمد النني وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 93 من ركلة جزاء مثيرة تحصل عليها محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل عنيف من لاعب الكونغو عليه داخل المنطقة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة وضمن تأهله رسميًا قبل الجولة الأخيرة أمام غانا بكوماسي في نوفمبر المقبل.