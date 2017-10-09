دجلة يرد على أزمة “كلب” ميدو

نفى حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة ما أثير عن اصطحاب أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق لكلبه للنادي أمس الأحد وهمية مما تسبب في ذعر الأعضاء.

دجلة ينفي أزمة “كلب” ميدو

وشدد على أن المعلومات التي ترددت حول وقوع مشاجرة بين ميدو وأفراد الأمن بسبب الكلب لا أساس لها من الصحة.

وتناثرت أنباء عن اصطحاب ميدو لكلبه قبل انطلاق تدريب دجلة وهو ما جعل الأمن يرفض دخوله بصحبة الكلب فما كان منه إلا أن اعتدى على فرد الأمن.

وتمسك رجل الأمن بتطبيق لوائح نادي دجلة بمنع دخول الحيوانات وهو جعل ميدو يستشيط غضبًا في وجهه.

ويحتل وادي دجلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد مرور 4 جولات فقط.

ويحاول ميدو تطبيق تجربة مميزة في دجلة هذا الموسم بالاعتماد على قطاع الناشئين بالكامل مع بعض عناصر الخبرة ممثلة في حسين ياسر المحمدي العائد من قطر، وأسامة العزب المنتقل إليه من المصري البورسعيدي.

ويعمل ميدو محللًا بقناة أون سبورت وظهر في الاستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر أمام الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.