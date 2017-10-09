أطلقت الفنانة سما المصري “زغرودة” لمحمد صلاح نجم منتخب مصر على الهواء احتفالًا بالتأهل لكأس العالم 2018 على حساب غانا وأوغندا والكونغو في المجموعة الخامسة.

“زغرودة” من سما المصري لمحمد صلاح

وظهرت سما المصري على قناة إل تي سي ومجدت في تأهل منتخب مصر إلى المونديال ثم أطلقت زغرودة حبًا في محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد قاد منتخب مصر إلى التأهل لمونديال روسيا بإحراز هدفين في مرمى الكونغو خلال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية للمونديال.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 63 ثم أضاف الثاني في الدقيقة 93 من ركلة جزاء صحيحة لمحمود حسن تريزيجيه.

وضمت مجموعة منتخب مصر منتخبات غانا وأوغندا والكونغو.

وتصدر الفراعنة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط بينما الكونغو نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وضمن الفراعنة التأهل إلى مونديال روسيا قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام غانا بكوماسي.