الأهلي يعلن التحدي في وجه الجبلاية رسميا

أعلن المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي التحدي في وجه اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة رافضًا فكرة إلغاء الدوري المصري.

محمود طاهر: أرفض إلغاء الدوري

ورفض طاهر فكرة إلغاء الدوري المصري بدعوى الاستعداد لكأس العالم 2018 الذي تأهل إليه منتخب مصر.

وشدد طاهر على أن مسابقة الدوري مهمة وحيوية لكل الأندية وتجلب رعاة كثيرون والإلغاء سيؤدي إلى خسائر فادحة.

وأكد طاهر أنه ضد فكرة إقالة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بعد تأهله لمونديال روسيا

وأضاف طاهر أن ما حقق كوبر على أرض الواقع هو إنجاز بكل المقاييس فكيف تتم المكافأة بالإقالة السريعة.

وأشار طاهر أن الخواجة الأرجنتيني يستحق الفرصة كاملة مع المنتخب في مونديال روسيا ليكمل ما بدأه من إنجاز في وقت قصير.

وصعد منتخب مصر إلى مونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية.

وسجل محمد صلاح الهدفين في الدقيقتين 63 و93 وجاء الأول من صناعة محمد النني، والثاني من ركلة جزاء حصل عليها محمود حسن تريزيجيه.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة وضمن تأهله رسميًا قبل الجولة الأخيرة أمام غانا بكوماسي في نوفمبر المقبل.