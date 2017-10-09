الأهلي يعلن موعد الانتخابات رسميا

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر لإجراء انتخابات النادي لاختيار مجلس إدارة جديدة للقلعة الحمراء.

انتخابات الأهلي في المولد النبوي

ويوافق موعد انتخابات النادي الأهلي إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقرر مجلس الأهلي فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع ينتهي في 21 من الشهر نفسه.

وكشف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذ للنادي عن أن الأهلي سوف يرسل خطابًا رسميًا غدًا إلى اللجنة الأولمبية لإخطارها بموعد الانتخابات.

ومن المقرر أن يتنافس في انتخابات الأهلي محمود طاهر رئيس النادي الحالي، ومحمود الخطيب نائب رئيس النادي الأسبق.

وشهدت الأيام الماضية تحركات واسعة من قائمة محمود الخطيب للدعاية للانتخابات بينما لا تزال قائمة محمود طاهر غامضة ولم يستقر عليها حتى الآن لكن عماد وحيد عضو المجلس الحالي اشتبك مع خالد مرتجي المرشح ضمن قائمة الخطيب خلال جولته في مقر النادي بالجزيرة يوم الجمعة الماضي واتهمه بمحاولة إفساد القلعة الحمراء بدخول الانتخابات رغم أنه كان في مجلس حسن حمدي.