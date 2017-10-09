“كوبر” يضم عناصر جديدة لمنتخب مصر

يجهز هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمة بأسماء الوجوه الجديدة التي ينوي ضمها للفراعنة في المعسكر المقبل استعدادًا لمباراة غانا خلال شهر نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

كوبر يغير فلسفته بعد التأهل للمونديال

وينوي كوبر تدعيم منتخب مصر بعناصر ووجوه جديدة لتجديد دماء الفراعنة بعد التأه لمونديال روسيا.

وأكد محمود فايز المدرب العام لمنتخب أن كوبر لديه فلسفة محددة لتطوير الفريق في المستقبل القريب.

وأضاف أن منتخب مصر ظهر بمستوى أقل من المأمول أمام الكونغو بسبب الضغط الجماهيري الواقع على اللاعبين في ظل الرغبة في حسم التأهل للمونديال.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى المونديال بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط وخلفها الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وكان منتخب مصر قد صعد لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 63 من صناعة محمد النني ثم سجل الثاني في الدقيقة 93 من ركلة جزاء مثيرة حصل عليها محمود حسن تريزيجيه.