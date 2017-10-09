النجم الساحلي يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، موعد وصوله إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي التونسي يوم 20 أكتوبر الجاري، موعدا لوصول بعثة الفريق الأول إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض اللقاء المرتقب.

ونجح فريق النجم الساحلي في الفوز على الأهلي، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بتونس، ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحدد موعد لقاء الإياب

وكان الأهلي قد حدد يوم 22 أكتوبر الجاري، موعدا لإقامة لقاء الإياب أمام النجم الساحلي، على استاد برج العرب، بالإسكندرية.

الأهلي يسعى لتجهيز عبدالله السعيد

ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، في تحهيز عبدالله السعيد للقاء النجم وتعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد سوسة.

الأهلي والنجم يتأهلان لنصف النهائي

تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الترجي بنتيجة 3-2 بمجموع اللقائين، بينما وصل النجم الساحلي إلى الدور ذاته بعد الفوز على أهلي طرابلس بهدفين دون رد، أحرزهما المصري عمرو مرعي.