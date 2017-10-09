ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح

حرص الحساب الرسمي لفريق ليفربول على تهنئة محمد صلاح نجم منتخب مصر، بعد تألقه أمام الكونغو، في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالأمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر صفحة التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لأهداف محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي منذ التعاقد معه قادما من روما الإيطالي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وعلّق الحساب الرسمي للفريق الإنجيزي على الفيديو قائلا: ” محمد صلاح الرجل الذي يجد طريقه للشباك مع ناديه ومع منتخب بلاده”.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لكأس العالم “روسيا 2018″، بعدما نجح في إحراز هدفين في مرمى الكونغو، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

سجل محمد صلاح الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 63 بعد تمريرة رائعة من محمد النني، قبل أن يضيف الهدف الثاني له وللمنتخب الوطني في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، ليتأهل بمصر لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاما.

مصر في كأس العالم بعد غياب 28 عاما

بهذه النتيجة يحتل الفراعنة المركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقطة، وتأهل لكأس العالم رسميا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما.

موقف المجموعة

مصر المركز الأول برصيد 12 نقطة

أوغندا المركز الثاني برصيد 8 نقاط

غانا المركز الثالث برصيد 6 نقاط

الكونغو المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.