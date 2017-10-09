مدافع الأهلي: عملنا من بنها أمام محمد صلاح

أبدى سعد سمير مدافع نادي الأهلي سعادته البالغة بالتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية التي ضمت غانا وأوغندا والكونغو.

سعد سمير: روح محمد صلاح لا تصدق

وقال سعد سمير في تصريحات تليفزيونية: “عندما احتسب الحكم لنا ركلة جزاء أمام الكونغو في الوقت الضائع كلنا عملنا من بنها أمام محمد صلاح اللاعب الوحيد الذي كانت لديه الجرأة على أخذ الكرة وتسديدها وإحراز الهدف الثاني لنتأهل للمونديال قبل مباراة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات”.

وأشار سعد سمير إلى أن سقوط محمد صلاح بعد هدف الكونغو كان له مفعول السحر في تحول اللاعبين وإيمانهم بإمكانية العودة وتحقيق الفوز في الوقت الضائع من البماراة.

وأضاف سعد: “لا أعلم من أن أتى بهذه الروح وهذا الإصرار لكن عمومًا في الأهلي نحن تعودنا على اللعب لآخر دقيقة وإحراز الأهداف في الأوقات القاتلة والحاسمة”.

وصعد منتخب مصر إلى مونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة بالتصفيات.

تقدم محمد صلاح بالهدف الأول في الدقيقة 63 من صناعة محمد النني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93 من ركلة جزاء مثيرة بعد تعادل الكونغو.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بينما أوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط وخلفها الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.