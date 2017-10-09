تألق عماد متعب مهاجم نادي الأهلي في تدريب الفريق استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

هاتريك لعماد متعب في تدريب الأهلي

وسجل عماد متعب 3 أهداف “هاتريك” في تدريب الأهلي ونال إشادة الجهاز الفني للريقي بقيادة حسام البدري.

وأحرز عماد متعب هدفه الثالثة من تسديدة صاروخية “في الثمانيات” بمرمى الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وكان عماد متعب قد تألق في ودية الأهلي وإف سي مصر وسجل هدفين والتي أقيمت في غياب اللاعبين الدوليين لمشاركتهم مع منتخب مصر أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018.

ونال عماد متعب إشادة محمود طاهر رئيس نادي الأهلي على الهاتريك في مباراة اليوم وحرص على عقد جلسة سريعة للشد من أزره.

يذكر أن عماد متعب عانى من كثرة الجلوس على دكة بدلاء الأهلي في الموسم الماضي مما دفعه لإعلان أنه لن يقبل بدور الموظف في القلعة الحمراء.

وطلب عماد متعب المشاركة هذا الموسم في هجوم الأهلي في ظل تراجع مستوى وليد أزارو وجونيور أجايي.

وأكد متعب على الهواء أنه سينسى الموسم الماضي في تاريخه مع الأهلي وسيحاول الرد بقوة للمشاركة أساسيًا هذا الموسم.