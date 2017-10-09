فيفا يكرم الفتى الراقص بقدم واحدة احتفالا بالتأهل للمونديال

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانات الفتى الراقص بقدم واحدة احتفالًا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018 في روسيا.

فيفا يطلب بيانات صاحب القدم الواحدة

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق أن فيفا طلب بيانات الشاب الراقص بقدم واحدة بعد ترك كرسيه المتحرك والرقص احتفالًا بتأهل الفراعنة.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ألف ألف مبروك لمصر.. الفيفا يطلب اسم وتليفون صاحب الصورة يرجى إرسال البيانات على خاص وذلك لتكريمه عظيمة يامصر”.

وكان منتخب مصر قد صعد لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو بهدفي محمد صلاح في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 63 من صناعة محمد النني وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 93 من ركلة جزاء مثيرة تحصل عليها محمود حسن تريزيجيه.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة وضمن تأهله رسميًا قبل الجولة الأخيرة أمام غانا بكوماسي في نوفمبر المقبل.

ويحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط وخلفها الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.