يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية تحت قيادة حسام البدري، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للأهلي، اللاعبين الدوليين راحة سلبية من تدريبات اليوم الإثنين بعد مشاركتهم مع المنتخب أمام الكونغو.

المنتخب يضم 7 لاعبين من الأهلي

ويضم المنتخب الوطني 7 لاعبين من الأهلي وهم :” شريف إكرامي – رامي ربيعة – سعد سمير – صالح جمعة – حسام عاشور – مؤمن زكريا – أحمد فتحي – عبدالله السعيد”.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

مصر تتأهل لكأس العالم

وفازت مصر على الكونغو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل المنتخب الوطني رسميا إلى كأس العالم قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، حيث رفعت مصر رصيدها من النقاط إلى النقطة 12 في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.