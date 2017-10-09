المنتخب يوضح حقيقة رحيل “كوبر”

أكد المدرب العام لمنتخب مصر محمد فايز، أن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لن يرحل عن الفراعنة عقب التأهل لمونديال روسيا 2018.

وقال “فايز” في تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، إن هيكتور كوبر لن يرحل عن منتخب مصر، وعند استشهاده بمقولة “جوارديولا” كان يداعب بها الجماهير واتحاد الكرة ليس أكثر.

كوبر يحدد موعد رحيله عن منتخب مصر

وكان كوبر قد أعلن في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الكونغو أنه سيرحل عن قيادة الفراعنة في حالة التعاقد مع الإسباني بيبب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف المدرب العام للمنتخب، أن الجهاز الفني يركز في كيفية التخطيط للمشاركة في المونديال وتقديم عروض قوية تليق باسم مصر وإمكانيات اللاعبين.

وأشار “فايز” إلى أن هيكتور كوبر سيمنح الفرصة لوجوه جديدة في مواجهة غانا بالجولة الأخيرة من التصفيات من أجل الاعتماد عليهم مستقبلاً ضمن القوام الأساسي للفراعنة.

وأوضح مدرب الفراعنة أن لاعبي المنتخب يشعرون ببعض الخوف من الضغط الجماهيري في المدرجات في المباريات المصيرية، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر تكون من اللاعبين الذين يخوضون مباريات محلية بدون جماهير.

مصر تتأهل لكأس العالم

وفاز منتخب مصر على الكونغو هدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

بهذا الفوز يرفع المنتخب الوطني رصيد إلى النقطة 12 في المركز الأول ويتأهل رسميا لكأس العالم بعد غياب دام 28 عاما.