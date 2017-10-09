ريال مدريد يهنئ منتخب مصر على حسم التأهل لكأس العالم

هنأت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني ، منتخب مصر ، بعد تاهله إلى منافسات المونديال عقب فوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لريال مدريد صورة لعلم منتخب مصر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت عليها قائلة، “نادي ريال مدريد يهنئ منتخب مصر على التأهل لكأس العالم 2018.. ألف مبروك للفراعنة وشعبهم العظيم”.

منتخب مصر يتأهل إلى مونديال روسيا

كانت المنتخب المصري يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاك، ويكفيه الفوز على الكونغو من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى منافسات المونديال خاصة بعد تعثر أوغندا أمام غانا وانتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ليكفي الفراعنة الفوز على الكونغو للتأهل إلى كأس العالم.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، من تسجيل هدفين في مرمى الكونغو، في الدقائق 63 ، 95، ليحسم المنتخب تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم بعد غياب لمدة 28 عامًا.