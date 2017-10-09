البدري: تأهل منتخب مصر إنجاز.. وأتمنى تكرار مشهد الجماهير أمام النجم

أشاد حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعب الدولي المصري المخضرم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة الفراعنة إلى منافسات كأس العالم بروسيا 2018.

وأكد البدري ، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن محمد صلاح أثبت جدارته مشيرًا إلى أنه لاعب من طراز فريد، وشخصية قيادية إلى جانب بقية اللاعبين.

وعن استقبال الجماهير له في ملعب برج العرب، وجه البدري ، الشكر للجماهير على استقبالها الحافل له قبل المباراة، وألمح الى أنه لم يفقد الأمل في تأهل منتخب مصر ، حتى بعد أن سجل المنتخب الكونغولي هدف التعادل. (فيفا يهنئ منتخب مصر)

البدري: تأهل منتخب مصر إنجاز يستحق الإشادة

ووجه المدير الفني للأهلي ، التهنئة إلى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا إنه إنجاز يستحق الإشادة ويعكس نجاح كبير للكرة المصرية.

واختتم مدرب الفريق الأحمر، تصريحاته قائلًا، جماهير مصر كانت ولا تزال سر الإنجازات التي تحققت سواء مع المنتخب الوطني أو الأهلي، لافتًا إلى أنه يتمنى تكرار مشهد الجماهير في ملعب برج العرب خلال مباراة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم 22 اكتوبر الجاري.