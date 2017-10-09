السيسي يوجه رسالة لكوبر ومحمد صلاح

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توجيه رسالة للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر بعدما قام باستقبالهم عقب التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

السيسي يستقبل لاعبو منتخب مصر

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد الفوز على الكونغو بهدفين لواحد في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ووجه السيسي رسالة إلى لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني لقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث أكد خلالها على شكره وتقديره للمجهود الذي بذل في المواجهة.

وقال الرئيس المصري: ” أشكر كل اللاعبين وأشكر محمد صلاح، اللاعب وقع عليه ضغط شديد في آخر 4 دقائق من المواجهة، لقد حمل حلم 100 مليون مواطن وانتهت المواجهة في سلام “.

وأكمل: ” توجيه الشكر لمحمد صلاح لا يعني أنني لا اشكر باقي المنتخب أيضاً، لكن أشكركم في شخصه وفي شخصكم “.

وأضاف: ” المدرب العظيم هيكتور كوبر، كان يجب أن أراكم اليوم لأعبر عن مدى السعادة والامتنان، أتمنى أن يكون القادم أفضل بكثر ونحقق أكثر من ذلك “.

واختتم: ” الشعب المصري من حقه أن يسعد، ونحن نستحق ذلك عن جدارة “.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل منتخب مصر كاملاً صباح اليوم الأثنين لتكريم اللاعبين بعد التأهل إلى المونديال رسمياً.