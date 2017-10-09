مواجهات كأس العالم للأندية.. تعرف على مشوار الأهلي في حالة التتويج بأفريقيا

أجريت قرعة كأس العالم للأندية ، منذ قليل وأسفرت عن مواجهات قوية لأبطال أفريقيا وآسيا خلال بداية مشوارهم بالبطولة المقرر إقامتها في الإمارات هذا الموسم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في الدور الأول، على أن يتأهل الفائز إلى ربع النهائي ويضرب موعدًا مع بطل آسيا.

بينما يواجه بطل أفريقيا نظيره باتشوكا المكسيكي في دور ربع النهائي من منافسات البطولة على أن يصعد الفائز إلى نصف النهائي البطولة ويضرب موعدًا مع بطل أمريكا الجنوبية.

وجاءت القرعة كالاتي:

الدور الأول: مواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي

ربع النهائي: مواجهة بين باتشوكا المكسيكي مع بطل أفريقيا، على أن يواجه الفائز من الدور الأول بطل آسيا.

نصف النهائي: الفائز من مباراة باتشوكا وبطل أفريقيا يواجه بطل أمريكا الجنوبية، على أن يواجه الفائز من مباراة الدور الأول مع بطل آسيا نظيره ريال مدريد.

الأهلي يواجه النجم الساحلي في نصف نهائي افريقيا

كان الأهلي قد خسر مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 22 اكتوبر الجاري على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.