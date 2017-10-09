اللجنة الأولمبية: نتواصل مع مسئولي الأهلي لحل أزمة اللائحة

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أنه يجري اتصلات مكثفة خلال الفترة الحالية، مع المسئولين في النادي الأهلي، من أجل التواصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وينهي أزمة اللجنة الأولمبية مع القلعة الحمراء.

وأكد حطب، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه يحاول الوصول إلى صيغة تفاهم مع مسشولي الأهلي، من أجل وضع حل لأزمة اللائحة، بعد أن رفض لجنة فض المنازعات طعن الأهلي على قرار الأولمبية، وبات إلزاما عليه الدعوة للانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية.

حطب: نسعى لحل أزمة الأهلي

وأشار حطب، إلى أن مسئولي النادي الأهلي أصبحوا مجبرين على إعلان الدعوة لإقامة انتخابات قبل يوم 15 أكتوبر الجاري، خاصة وأن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات هو 30 نوفمبر، حيث تنص اللائحة على ضرورة فتح باب الترشيح قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات، وإذا أراد الاستمرار في التقاضي يسلك طرقه المشروعة، بعد الدعوة للانتخابات”.

يذكر أن اللجنة الأوليمبية رفضت الموافقة على لائحة الأهلي بعد ثبوت مخالفتها للقانون بإقامة الجمعية العمويمة على يومين وفي مقرين مختلفين.