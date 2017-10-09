“العامري فاروق” يكشف موقفه من انتخابات الأهلي

رفض العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق، الإعلان عن موقفه النهائي من الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

وقال العامري في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، “نحن في الأهلي نحب العمل الجماعي ونحترمه بشدة، لافتًا إلى أن هناك ترتيب كامل في الوقت الحالي وخلال أيام سيتم إعلان الموقف بشكل نهائي”.

وأكد العامري على دعمه الكامل للكابتن محمود الخطيب في انتخابات الأهلي، مؤكدا أن كل شيء سيتم إعلانه في الوقت المناسب.

أخبار الأهلي ترصد قائمة الخطيب لانتخابات القلعة الحمراء

كانت أخبار الأهلي، قد رصدت القائمة الكاملة لمحمود الخطيب، المرشح على مقعد رئاسة النادي الأهلي، وضمت كلًا من العامرى فاروق على مقعد نائب الرئيس، بينما تواجد خالد الدرندلي على مقعد أمين الصندوق، أما خالد مرتجي، فسيدخل القائمة عضوًا، لالإضافة إلى مهند مجدي، ورانيا علواني، وطارق قنديل ومحمد الغزاوي، وإبراهيم الكفراوي، ومحمد الدماطي