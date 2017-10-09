الجبلاية عن إعداد المنتخب للمونديال: “نفرح الأول وبعدين نفكر”

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على سعادته الكبيرة عقب حسم الفراعنة التأهل لمنافسات مونديال روسيا، على حساب الكونغو، لافتًا إلى أن هدف الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين هو الفوز من أجل إسعاد الشعب المصري.

وأضاف لطيف، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، “الساعات الماضية شهدت احتفالات كبيرة، ولم نتمكن من الحديث عن الترتيبات المقبلة واحتفالات الجبلاية مع اللاعبين”.

الجبلاية: سنبدأ في التنسيق لإعداد المنتخب

وأشار عضو الجبلاية، إلى أنه سيتم التنسيق خلال الأيام المقبلة، حول كيفية إعداد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكدًا أن لائحة المنتخب المصري تم تعديلها أكثر من مرة لملائمة هذا الحدث العظيم، مشددا على أنه سيكون هناك مكافآت استثنائية لهذه الأحداث التاريخية. (شاهد تصريحات صلاح)

وتمكن منتخب مصر من الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، سجلهما الفعرون المصري محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال.