إيهاب توفيق يكشف اتفاقه مع “البلدوزر” بعد صعود مصر لكأس العالم

هنأ الفنان إيهاب توفيق، جماهير الكرة المصرية بعد تأهل المنتخب الوطني لمنافسات كأس العالم في روسيا، بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا.

وأضاف توفيق، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، إنه شاهد مباراة مصر والكونغو الحاسمة في تصفيات كأس العالم، والوصول إلى المونديال، في أمريكا، مشددا على أن الأجواء هناك كانت خيالية، خاصة بعد الهدف الذي سجله المنتخب الكونغولي. (فيفا يهنئ مصر بالتأهل بعد 28 عام)

إيهاب توفيق لمجدي عبد الغني: هفعد معاك في نفس الغرفة

وأضاف المطرب المصري، “كان لدينا أمل في الفوز والصعود، وإسعاد 100 مليون مصري، فالكل كان ينتظر الفرحة الغائبة منذ 28 عاما”.

وداعب إيهاب البلدوزر مجدي عبد الغني، قائلًا، “اتفقت مع مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة على التواجد في نفس غرفته بروسيا، وسأتواجد إن شاء الله في روسيا لمساندة الفراعنة في هذه البطولة الغالية”.