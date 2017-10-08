حسام البدري: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، إنه كان يتمنى انضمام عمرو السولية لصفوف المنتخب الوطني.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

رد حسام البدري على سؤال الإعلامي سيف زاهر عن اللاعب الذي تألق مع الأهلي وتمنى انضمام للمنتخب الوطني قائلا: عمرو السولية بكل تأكيد لأنه يقدم مستوى أكثر من رائع مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاما، وتحديدا من مونديال 90.

بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة رقم 12 في الصدارة، بينما أوغندا 8 نقاط، وغانا 6 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.