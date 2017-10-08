“فيفا” بعد التأهل لكأس العالم: مبروك لأم الدنيا ولكل المصريين

سلط الموقع الرسمي للفيفا الضوء على المنتخب الوطني بعد الفوز على الكونغو والتأهل رسميا لمونديال روسيا.

ونجح المنتخب الوطني في الفوز على الكونغو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال الاتحاد الرسمي للفيفا: ” ألف مبروك مصر تتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2018، هدف في الدقيقة 95 يؤهل الفراعنة إلى روسيا 2018.. تهانينا لأم الدنيا ولكل المصريين.

وتحقق حلم ملايين المصريين بالتأهل لمونديال روسيا بعد غياب منذ عام 1990.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بينما أوغندا 8 نقاط، وغانا 6 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.