لماذا بكى محمد صلاح أمام الكونغو

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب إحراز الكونغو لهدف التعادل أمام الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2018.

بكاء محمد صلاح

وفاز منتخب مصر 2-1 بصعوبة على الكونغو بعدما كان متعادلًا حتى الدقيقة 93.

وتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا بفوز مثير 2-1 على الكونغو في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

وأحرز لمنتخب مصر محمد صلاح في الدقيقتين 63 و94 بينما سجل للكونغو أرنولد في الدقيقة 87.

وجاء الهدف الأول لأول لمحمد صلاح من لعبة على يمين الحارس والثاني من ركلة جزاء تسبب فيها تريزيجيه بعدما كانت الجماهير فقدت الأمل في إدراك الفوز.

وتحقق حلم ملايين المصريين بالتأهل لمونديال روسيا بعد غياب منذ عام 1990.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بينما أوغندا 8 نقاط، وغانا 6 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وأصبحت مباراة مصر أمام غانا بكوماسي في الجولة الأخيرة مجرد تحصيل حاصل.

وبدأ منتخب مصر الشوط الأول مهاجمًا لكنه فشل في ترجمة فرصه إلى أهداف حقيقية وكانت أخطرها لمحمد حجازي.

وفي الشوط الثاني لعبت تغييرات هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر دورًا في قلب الأمور بنزول تريزيجيه على حساب صالح جمعة، لينطلق في الجناح الأيمن ويتحرر محمد صلاح خلف المهاجمين.

ورغم أن مصر أحرزت هدفها الأول وكانت الأمور تشير إلى الفوز فإن الكونغو عادت بهدف مباغت في الدقيقة 87، ورفع الحكم 5 دقائق كوقت بدل الضائع ليضغط الفراعنة مرة أخرى ومن عرضية لمحمد عبد الشافي يتدخل تريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليتعرض لعرقلة مدافع الكونغو ويحصل على ركلة الجزاء يسجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.