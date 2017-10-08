بيان عاجل من اتحاد الكرة عن تأهل المنتخب لمونديال روسيا

أصدر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بيانًا عاجلًا عن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

“ن الاتحاد المصري لكرة القدم إلى شعب مصر العظيم

—————————-

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بخالص التهنئة إلى جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم ( روسيا 2018 ) وتحقيق الحلم الجميل الذي ظل يداعب عشرات الملايين على مدار 28 عاما .

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يهنئ شعب مصر بهذه المناسبة ، فإنه في الوقت نفسه يقدم شكره العميق إلى كل فرد من أبناء هذا الشعب العظيم على وقفته التاريخية خلف منتخب بلاده حتى تكللت جهود هذا المنتخب البطل بكل لاعبيه ومدربيه وإدارييه بهذا النجاح التاريخي الباهر ، وهو أمر ليس بغريب على هذا الشعب ، ويعكس أصالته وحضارته ، ويبرهن من جديد على أن هذا الشعب كان وسيظل تسري في عروقه روح الوطنية والوفاء والإخلاص لبلاده ومنتخبها الوطني ، مستلهما في ذلك روح أكتوبر المجيدة التي يصادف احتفالنا بذكراها ال 44 هذه الأيام.

وبهذه المناسبة التاريخية فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يفوته أن يتقدم بكل تقدير وامتنان إلى كافة أجهزة الدولة بخالص الشكر على إحاطتها منتخب البلاد بكل الرعاية والاهتمام وفي مقدمتها جيش مصر العظيم وشرطتها المخلصة والحكومة المصرية بكامل هيئاتها وفي القلب منها وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى الشركة الراعية ورعاة اتحاد كرة القدم والمنتخب الوطني.

والاتحاد المصري لكرة القدم وجماهير الكرة المصرية تعي تماما أن هذه المواقف التاريخية من جميع الهيئات المعنية ما كان لها أن تتجانس وتتفاعل في بوتقة الوطنية إلا في ظل قيادة مخلصة لبلدنا العظيم ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأخيرا .. فإن الاتحاد المصري وهو يتقدم بخالص التهاني وشكره العميق ، فإنه يكرر العهد لشعب مصر العظيم وقياداته الوطنية على أن يكون هذا الإنجاز الكروي التاريخي فاتحة خير للكرة المصرية ، بقدر ما كان تتويجا لجهد وإخلاص كل من شارك في تحقيقه.

عاشت مصر عظيمة شامخة دائما وأبدا بإخلاص ووطنية شعبها وجهد وتفاني قياداتها”.

وتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا بفوز مثير 2-1 على الكونغو في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

وأحرز لمنتخب مصر محمد صلاح في الدقيقتين 63 و94 بينما سجل للكونغو أرنولد في الدقيقة 87.

وجاء الهدف الأول لأول لمحمد صلاح من لعبة على يمين الحارس والثاني من ركلة جزاء تسبب فيها تريزيجيه بعدما كانت الجماهير فقدت الأمل في إدراك الفوز.

وتحقق حلم ملايين المصريين بالتأهل لمونديال روسيا بعد غياب منذ عام 1990.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بينما أوغندا 8 نقاط، وغانا 6 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وأصبحت مباراة مصر أمام غانا بكوماسي في الجولة الأخيرة مجرد تحصيل حاصل.

وبدأ منتخب مصر الشوط الأول مهاجمًا لكنه فشل في ترجمة فرصه إلى أهداف حقيقية وكانت أخطرها لمحمد حجازي.

وفي الشوط الثاني لعبت تغييرات هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر دورًا في قلب الأمور بنزول تريزيجيه على حساب صالح جمعة، لينطلق في الجناح الأيمن ويتحرر محمد صلاح خلف المهاجمين.

ورغم أن مصر أحرزت هدفها الأول وكانت الأمور تشير إلى الفوز فإن الكونغو عادت بهدف مباغت في الدقيقة 87، ورفع الحكم 5 دقائق كوقت بدل الضائع ليضغط الفراعنة مرة أخرى ومن عرضية لمحمد عبد الشافي يتدخل تريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليتعرض لعرقلة مدافع الكونغو ويحصل على ركلة الجزاء يسجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.