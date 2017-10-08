“الحضري” ينقذ مرماه من هدف مؤكد خلال مباراة مصر والكونغو

نجح عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في الزود عن مرماه، والتصدي لهدف مؤكد لمنتخب الكونغو، خلال المباراة المقامة حاليصا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وشهدت الدقيقة 49، هجمة لمنتخب الكونغو من ناحية اليسار، مررها اللاعب عن طريق عرضية لناحية اليمين، ليسددها لاعب منتخب الكونغو مباشرة نحو مرمى منتخب مصر، إلا أن الحضري نجح في التصدي للكرة ببراعة.

يذكر أن منتخب مصر بحاجة للفوز في مباراة اليوم، نم أجل حسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم بروسيا.