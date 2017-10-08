بالفيديو.. محمد صلاح يدخل التاريخ ويتقدم لمصر على الكونغو

أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر هدف الفراعنة الأول في الدقيقة 62 لمباراتنا أمام الكونغو المقامة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

النني يصنع هدف التقدم لمصر

ونجح محمد صلاح في الانطلاق في قلب دفاع الكونغو بعد تمريرة ساحرة من محمد النني ولعب الكرة على يسار حارس المنافس.

وسيطر منتخب مصر على معظم أحداث الشوط الأول ولاحت له 3 فرص حقيقية لأحمد حجازي ورمضان صبحي ومحمد صلاح لكنه لم يترجمها إلى أهداف.

وبدأ المنتخب مهاجمًا منذ البداية بغية إحراز هدف مبكر بالاعتماد على أحمد حسن كوكا في الهجوم ومن خلفه صالح جمعة ورمضان صبحي ومحمد صلاح وسيطر نسبيًا لكنه لم يخترق الدفاع الكونغولي المتكتل.

ومع مرور الوقت سمح منتخب مصر للكونغو بمبادلة الهجمات حتى حانت الدقيقة 44 التي حصل فيها محمد صلاح على ركلة حرة على منقطة الجزاء ولعبها تصدى لها الحارس.

ويطمح منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.