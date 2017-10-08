بالفيديو.. مدحت شلبي يسخر من مدافع الكونغو

سخر مدحت شلبي معلق مباراة مصر والكونغو من مدافع الأخير المكلف برقابة محمد صلاح باستاد برج العرب بالإسكندرية.

شلبي: مدافع الكونغو.. غشيم

وقال مدحت شلبي في تعليقه: “خلي بالكم ده مدافع غشيم لا معندوش فرامل على الكرة وممكن محمد صلاح يشربه ركلة جزاء بسهولة”.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.