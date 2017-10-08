15 دقيقة والتعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر والكونغو

انطلقت مباراة مصر والكونغو في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، خلال الجولة الخامسة التي تجمعهما، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في روسيا 2018.

ومرت 15 دقيقة على أحداث المباراة، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز في البماراة بأي نتيجة، من أجل حسم بطاقة تأهله إلى منافسات المونديال.

وتتصدر مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليها اوغندا برصيد 8 نقاط، ثم غانا في المرتبة الثالثة ولديها 6 نقاط، أما الكونغو فتتذيل الجدول برصيد نقطة واحدة.