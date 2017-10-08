هتافات جماهير منتخب مصر تهز برج العرب

هزت هتافات الجماهير المصرية باستاد برج العرب بالإسكندرية مطالبة اللاعبين بإحراز الهدف الأول في ظل الفرص الكثيرة الضائعة في الشوط الأول.

الجماهير تطالب بالهدف الأول في الكونغو

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.