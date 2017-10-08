“كوبر” يكشف لأول مرة سر تحفظه الدفاعي مع منتخب مصر

برر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر سر تحفظه الدفاعي منذ توليه مسئولية الفراعنة في مارس 2015.

كوبر يبرر سر التحفظ الدفاعي

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية أنه سأل كوبر في جلسة بينهما عن سر التحفظ الدفاعي دائمًا فكانت إجابته “أعلم إمكانيات منتخب مصر جيدًا ولذلك ألعب للفوز من أجل خطف هدف لأنني لو اندفعت للأمام فربما أستقبل هدفًا وبالتالي فإن الفوز سيكون أصعب لأنني في هذه الحالة سأحتاج إلى هدفين.. كلنا نبحث عن الفوز ولكن كل شخص بطريقته الخاصة”.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.