منع يوسف الشريف من الجلوس في مقصورة برج العرب

رفض مسئولو استاد برج العرب بالإسكندرية جلوس الفنان يوسف الشريف في المقصورة الرئيسية الخاصة بكبار الزوار، لعدم وجود اسمه ضمن القائمة الخاصة بالمقصورة.

يوسف الشريف على مقاعد الدرجة الأولى

وجلس يوسف الشريف في مقاعد الدرجة الأولى بعد رفض تواجده في مقاعد كبار الزوار.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.